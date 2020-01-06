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Rusya'dan son dakika İran açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
RUSYA'DAN SON DAKİKA İRAN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı, 'ın nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya almasının herhangi bir tehdit oluşturmadığını açıkladı. Rusya'nın İran nükleer anlaşmasına bağlı kaldığı kaydedilen açıklamada, "İlgili taraflara, küresel öneme sahip olan anlaşmanın etrafında daha fazla gerilim ve belirsizlikler oluşturmama çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hükümetinin nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya alması yönündeki karar değerlendirildi.

HERHANGİ BİR TEHDİT OLUŞTURMUYOR

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlendiğine işaret edilen açıklamada, "Tahran'ın nükleer anlaşmada yer alan uranyum zenginleştirme kapasitesi ve teknolojik imkanları geliştirme yönündeki kısıtlamalardan vazgeçmesi, nükleer silahın yaygınlaştırılması açısından herhangi bir tehdit oluşturmuyor." ifadesine yer verildi.

GERİLİM VE BELİRSİZLİKLER OLUŞTURMAMA ÇAĞRISI

'nın İran nükleer anlaşmasına bağlı kaldığı kaydedilen açıklamada, "İlgili taraflara, küresel öneme sahip olan anlaşmanın etrafında daha fazla gerilim ve belirsizlikler oluşturmama çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İran hükümeti dün nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurmuştu.

Son dakika: Trump'tan İran mesajı: Nükleer silah sahibi olamayacaklar SON DAKİKA: TRUMP'TAN İRAN MESAJI: NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLAMAYACAKLAR

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