TürkAkım Avrupa'ya gaz vermeye başladı

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım'ın resmi açılışını 8 Ocak'ta İstanbul'da yapacak. Resmi açılış öncesi büyük bir aşama kaydeden TürkAkım’dan, Bulgaristan, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'ya ilk gaz akışı yapıldı.

Resmi açılışı 8 Ocak'ta BaşkanTayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından İstanbul'da yapılacak olan TürkAkım'da bugün önemli bir aşama kaydedildi. TürkAkım'dan Avrupa ülkeleri Bulgaristan, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'ya ilk gaz akışı yapıldı.

BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI

Bulgartransgaz CEO'su Vladimir Malinov'dan geldi. Malinov, Rusya'nın TürkAkım üzerinden bugünden itibaren gaz akışını başlattığını duyurdu.

Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, 1 Ocak tarihinden itibaren Bulgaristan'ın Rusya'dan aldığı doğalgaz giriş noktasının Romanya yerine Türkiye olarak değiştirildiğini duyurmuştu.

Bulgaristan'ın 'Türk Akım' üzerinden Rus doğalgazı tedarikine başlamasıyla yılda 76 milyon leva (yaklaşık 41 milyon euro) kazanç elde edeceğini duyuran Bulgar doğalgaz işletmesi 'Bulgargaz' ise sağlanan fiyat düşüşünün bulgar tüketicilere gaz fiyatına yüzde 5 indirim olarak yansıyacağını da ilan etmişti.