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İran'dan ABD'ye mesaj: Askeri olarak da karşılık verilecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2020
İRAN: ASKERİ OLARAK DA KARŞILIK VERİLECEK

ABD'nin İranlı komutan Süleymani'yi öldürmesi ve Haşdi Şabi güçlerine saldırması sonrası iki ülke arasındaki kriz giderek büyüdü. , yapılan saldırılara askeri olarak da karşılığın verileceğini açıkladı.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'ye "kesinlikle askeri karşılık vereceklerini" söyledi.

İran devlet medyasına göre Esed rejiminin Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk ile bir araya gelen Şemhani, burada yaptığı konuşmada, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "İran'ın karşılığı kesinlikle askeri olacaktır. İran'ın cevabı, sadece askeri karşılıkla da sınırı kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi üzerine, İran yönetimi de Süleymani'nin intikamının alınacağını açıklamıştı.

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