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Son dakika: ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Irak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
IRAK'TA SON DAKİKA GELİŞMESİ! BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

'nin Büyükelçisi ’ta devam eden Amerikan hava saldırıları nedeniyle Irak ’na çağrıldı.

'nin Büyükelçisi 'ta devam eden Amerikan hava saldırıları nedeniyle Irak 'na çağrıldı.

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