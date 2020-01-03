Fransa'da 34 yılın en uzun grevi! Ulaşım ve sağlık hizmetlerini aksatıyor
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev, 1986 bu yana en uzun süre grev oldu. Emeklilik reformu geri çekilene kadar grevlerin devam etmesi bekleniyor.
Macron'un göreve geldiği 17 Mayıs 2017'den bu yana ülkede yaşanan sosyal krizler önemli bir boyuta ulaştı.
1986'ta Fransa tarihinin önemli grevlerinden biri yaşandı. Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF), Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP şirketi ve Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için 28 gün süren grev yapmıştı.
Emeklilik reformuna karşı başlayan ve hayatı felç eden grev ise 29 gündür devam ediyor. Bu grev 1986'dakinden daha uzun sürdü.
Fransa'nın Noel ve yılbaşı tatillerinde olduğu dönemde Paris ve büyük kentlerde, özellikle ulaşım ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.
Emeklilik reformu geri çekilene kadar grevlerin devam etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.
SNCF'İN ZARARI 580 MİLYON EURO
Grevler ülke ekonomisini ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Özellikle Paris'teki restoran, mağaza ve otellerde grevler nedeniyle yüzde 30-40 oranında ciro kaybı yaşandı.
SNCF ise günde 20 milyon euro zarar ederken, şimdiye kadarki toplam zararı 580 milyon euroyu buldu.
Macron, yeni yıl mesajında, "Fransızların önünde hayata geçirilmesi konusunda vaatte bulunduğum ve hükümetin yürüttüğü emeklilik reformu tamamlanacak." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkenin en önemli iş sendikalarından biri, Genel İş Konfederasyonu (CGT), 7-10 Ocak tarihlerinde ülkedeki 8 rafinerinin giriş ve çıkışlarında blokaj eylemi yapılması ve 9 Ocak'ta yeniden gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.
Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı çıkıyor.
EMEKLİLİK REFORMU TEPKİSİ
Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. 5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.
Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.
Emekli maaşının en az 1000 euro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.
Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.
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