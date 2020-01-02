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ABD savaş uçakları Bağdat'ta uçuyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2020
ABD SAVAŞ UÇAKLARI BAĞDAT'TA UÇUYOR

'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Büyükelçiliği'ne karşı yapılan eylemler sonrası bu bölgede ABD savaş uçakları uçmaya başladı. ABD uçakları, hükümet binaları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge üzerinde iki gündür uçuyor.

'ın başkenti Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin ardından, bu ülkeye ait uçaklar başkent semalarında uçuşlarını sürdürüyor.

ABD uçakları, hükümet binaları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge üzerinde iki gündür uçuyor.

Uçaklar, Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini basması sonrası güvenlik amaçlı uçmaya başlamıştı.

Eylemcilerin bölgeyi terk etmesinin ardından Büyükelçiliğin güvenliğini de Irak Terörle Mücadele Güçleri üstlenmişti.

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