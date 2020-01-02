ABD savaş uçakları Bağdat'ta uçuyor
Giriş Tarihi: 02.01.2020
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ne karşı yapılan eylemler sonrası bu bölgede ABD savaş uçakları uçmaya başladı. ABD uçakları, hükümet binaları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge üzerinde iki gündür uçuyor.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin ardından, bu ülkeye ait uçaklar başkent semalarında uçuşlarını sürdürüyor.
ABD uçakları, hükümet binaları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge üzerinde iki gündür uçuyor.
Uçaklar, Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini basması sonrası güvenlik amaçlı uçmaya başlamıştı.
Eylemcilerin bölgeyi terk etmesinin ardından Büyükelçiliğin güvenliğini de Irak Terörle Mücadele Güçleri üstlenmişti.
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