01 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

MBC televizyonundan bir skandal daha! Başkan Erdoğan'ın falına bakıp akılalmaz sözler kullandılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.01.2020
MBC TELEVİZYONUNDAN BİR SKANDAL DAHA!

Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri olan Suudi televizyon kanalı MBC, ve Türkiye aleyhinde algı operasyonları hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak MBC televizyonunda yayınlanan bir programda, Başkan Erdoğan'ın tarot falına bakıp 2020 için tuhaf kehanetlerde bulundular.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli olan ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayınlanan bir programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılı tarot falına bakıp akılalmaz kehanetlerde bulundular.

Arap MBC TV'sinden skandal yayın! Erdoğan'ın falına baktı 2020 yılı için akılalmaz kehanetlerde bulundu |Video ARAP MBC TV'SİNDEN SKANDAL YAYIN! ERDOĞAN'IN FALINA BAKTI 2020 YILI İÇİN AKILALMAZ KEHANETLERDE BULUNDU |VİDEO

"2020 İYİ BAŞLAYACAK AMA SONU BEKLEDİĞİ GİBİ OLMAYACAK"

Mısırlı gazeteci Amr Adeeb'in sunduğu programa getirilen ve uzmanı olduğu iddia edilen bir kadın, 2020 yılının Erdoğan için iyi başlayacağını ancak sonunun beklediği gibi olmayacağını söyledi.

OSMANLI DEVLETİNİ DE HEDEF ALMIŞLARDI

daha önce de Osmanlı Devleti'ni hedef alan bir dizi yayınlanmıştı. Osmanlı'nın kötülendiği dizinin yapımcısı, "Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edeceğini" söylemişti.

Suudi televizyon kanalı MBC'den Osmanlı'ya alçak hakaret SUUDİ TELEVİZYON KANALI MBC'DEN OSMANLI'YA ALÇAK HAKARET

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN