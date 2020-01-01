MBC televizyonundan bir skandal daha! Başkan Erdoğan'ın falına bakıp akılalmaz sözler kullandılar
Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri olan Suudi televizyon kanalı MBC, Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhinde algı operasyonları hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak MBC televizyonunda yayınlanan bir programda, Başkan Erdoğan'ın tarot falına bakıp 2020 için tuhaf kehanetlerde bulundular.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli olan ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayınlanan bir programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılı tarot falına bakıp akılalmaz kehanetlerde bulundular.
"2020 İYİ BAŞLAYACAK AMA SONU BEKLEDİĞİ GİBİ OLMAYACAK"
Mısırlı gazeteci Amr Adeeb'in sunduğu programa getirilen ve tarot falı uzmanı olduğu iddia edilen bir kadın, 2020 yılının Erdoğan için iyi başlayacağını ancak sonunun beklediği gibi olmayacağını söyledi.
OSMANLI DEVLETİNİ DE HEDEF ALMIŞLARDI
MBC televizyonu daha önce de Osmanlı Devleti'ni hedef alan bir dizi yayınlanmıştı. Osmanlı'nın kötülendiği dizinin yapımcısı, "Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edeceğini" söylemişti.
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