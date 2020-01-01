Arap MBC TV'sinden skandal yayın! Erdoğan'ın falına baktı 2020 yılı için akılalmaz kehanetlerde bulundu |Video

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli olan ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayınlanan bir programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılı tarot falına bakıp Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli olan ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayınlanan bir programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılı tarot falına bakıp akılalmaz kehanetlerde bulundular. Aynı televizyon kanalında daha öncede Osmanlı Devleti'ni hedef alan bir dizi yayınlanmıştı.akılalmaz kehanetlerde bulundular. Aynı televizyon kanalında daha öncede

Körfez sermayesiyle yönetilen MBC televizyonunda yayınlanan bir programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarot falına bakıp 2020 için tuhaf kehanetlerde bulundular.

"ERDOĞAN 2020 YILINA İYİ BAŞLAYACAK..."

Mısırlı gazeteci Amr Adeeb'in sunduğu programa getirilen ve tarot falı uzmanı olduğu iddia edilen bir kadın, 2020 yılının Erdoğan için iyi başlayacağını ancak sonunun beklediği gibi olmayacağını söyledi.

OSMANLI'YI DA KÖTÜLEMİŞLERDİ

MBC televizyonu daha önce de Osmanlı Devleti'ni hedef alan bir dizi yayınlanmıştı. Osmanlı'nın kötülendiği dizinin yapımcısı, "Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edeceğini" söylemişti.