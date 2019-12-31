Son dakika: Irak'ta olaylar büyüyor! ABD'nin dışında 3 ülkeyi daha hedefe koydular
Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyla ilgili Washington yönetiminden gelen son açıklamada İran kaynaklı herhangi bir tehdide karşı (ABD) vatandaşlarını koruma konusunda kararlı oldukları vurgulandı. Trump da saldırıdan İran'ı sorumlu tutarken ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, vatandaşlarına büyükelçilik binasına yaklaşmama uyarısında bulundu. Öte yandan Haşdi Şabi ABD dışında 3 ülkenin daha hedeflerinde olduğunu kaydetti. Haşdi Şabi'ye bağlı Seyid Şuheda Tugayları Komutanı Ebu'l Ala el-Velayi, "ABD'nin Irak'taki tüm askeri üslerini kuşatma" tehdidinde bulundu.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran kaynaklı herhangi bir tehdide karşı Irak'taki Amerikan vatandaşlarını koruma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.
Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo'nun Abdülmehdi ve Salih ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü kaydetti.
Ortagus, Irak'taki İran varlığına atıf yaparak, "Bakan Pompeo, bağımsız ve egemen bir Irak'ı desteklemek üzere Irak'ta bulunan Amerikan vatandaşlarını koruyacaklarına vurgu yaptı. Buna mukabil Abdülmehdi ve Salih ise Irak'taki ABD personelinin ve varlığının güvenliğini garanti ettiklerinin ve gerekli sorumluluğu aldıklarının güvencesini verdiler." ifadelerini kullandı.
TRUMP İRAN'I SORUMLU TUTTU
ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak." dedi. Büyükelçiliğe düzenlenen saldırıyla ilgili doğrudan İran'ı hedef gösteren Trump, "İran bir sözleşmeli personeli öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Buna güçlü şekilde karşılık verdik, her zaman da vereceğiz. İran, şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak. Ayrıca Irak'ın da Büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara ilettik." ifadelerini kullandı.
HAŞDİ ŞABİ 4 ÜLKEYİ İŞARET ETTİ
Irak'taki Şii milisi gücü Haşdi Şabi'ye bağlı Seyid Şuheda Tugayları Komutanı Ebu'l Ala el-Velayi, "ABD'nin Irak'taki tüm askeri üslerini kuşatma" tehdidinde bulundu. Seyid Şuheda Tugayları Komutanı Velayi, resmi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Haşdi Şabi'nin bugün kuşattığı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini "şer elçiliğine" benzeterek, ABD'nin Irak'taki tüm askeri üs ve karargahlarını da yakında kuşatacaklarını ileri sürdü.
ABD'nin yanı sıra "onun uzantısı ülkelerin" de hedeflerinde olduğunu kaydeden Velayi, söz konusu ülkeleri Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde sıraladı. Velayi ayrıca 1979'daki ABD'nin Tahran Büyükelçiliği baskınından bugünkü Bağdat Büyükelçiliği baskınına kadar geçen sürenin, 40 yıllık tarihin kısa bir özeti olduğunu kaydetti.
VATANDAŞLARINI UYARDI
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, vatandaşlarına büyükelçilik binasına yaklaşmama uyarısında bulundu.
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Elçilik etrafında devam eden gösteriler nedeniyle ABD vatandaşlarının Bağdat'taki Büyükelçilik binasına yaklaşmamaları gerekiyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Irak'taki ABD vatandaşlarının da güvenliklerine dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.
AB: ENDİŞELİYİZ
Avrupa Birliği (AB) saldırıdan endişe duyduğunu açıkladı.
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Iraklı yetkililerin diplomatik misyonları korumakla görevi olduğuna dikkati çekti.
AB'nin Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişe duyduğunu aktaran Stano, aynı zamanda Irak'ta DEAŞ'la mücadele koalisyonunun hedef alınmasını da kınadığını belirtti. Stano, AB'nin Irak'taki reformları ve halkın barış isteklerini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.
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