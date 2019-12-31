ABD'den Irak'taki vatandaşlarına son dakika uyarısı
ABD Bağdat Büyükelçiliği, devam eden protestolar nedeniyle vatandaşlarından elçilik binasına yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.
ABD uçaklarının Suriye sınırında düzenlediği operasyonunda ölen Haşdi Şabi mensupları için Bağdat'ta bu sabah düzenlenen cenaze törenine katılanlar, korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanması ardından başlayan gerginlik sürüyor. Bina duvarında ateş yakan ve güvenlik kameralarını kıran protestocuların binayı basma girişimi üzerine açıklama yapan ABD Bağdat Büyükelçiliği, "Bina yakınlarında protestolar sürerken Amerikan vatandaşlarının binaya yaklaşmamaları gerekiyor. Vatandaşlarımız can güvenliklerini korumalı ve olağanüstü durum için hazırlıklı olmalı" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Şii Haşdi Şabi güçleri Basın Ofisi, binayı basmak isteyen protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen olaylarda yaralananların sayısı 32'ye yükseldiğini ileri sürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- 2020'ye havai fişek gösterileriyle girdiler
- Suudi Arabistan'ı çöl çekirgeleri bastı
- Libya'da darbeci Hafter'e ağır darbe!
- ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını bastılar
- ABD elçiliğine baskın! İçeriden görüntüler geldi...
- Rusya ve Ukrayna anlaştı
- 2019 yılında dünyada neler oldu?
- Pompeo ve Guterres hava saldırısını görüştü
- Olaylar büyüyor! Irak'ta flaş karar
- Trump'tan son dakika Bağdat açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- mpi.gov.tr 2020 Milli Piyango sıralı tam liste! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için tıklayınız…
- Amorti nedir? Amorti ikramiyesi ne kadar? 2020 amorti sonuçları sorgula!
- 2020 Milli Piyango amorti kazanan rakamlar! Amorti hangi numaralara çıktı?
- MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020! 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?
- 80 milyon TL çekilişi | Milli Piyango 2020 çekiliş sonuçları! - Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango bilet sorgulama..
- 2020 yeni yıl mesajları: En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! | Sevdiklerinize özel yeni yıl mesajları…
- Yılbaşında TV’de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları ve programları!
- 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! Biletime ne kadar ikramiye çıktı?
- Milli Piyango 2020 sonuçları sorgulama: Yılbaşı özel 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL…
- Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?
- Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango bileti son satış saati kaçta? 31 Aralık’ta bilet alınır mı?
- Masterchef 2020 ne zaman başlıyor? Masterchef yeni sezon yayın tarihi…