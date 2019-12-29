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Vladimir Putin'den Trump'a istihbarat teşekkürü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
PUTİN'DEN TRUMP'A İSTİHBARAT TEŞEKKÜRÜ

Devlet Başkanı Vladimir , ABD'nin, Rusya'da terör saldırısı hazırlığındaki 2 kişinin yakalanmasına imkan veren istihbarat paylaşımı nedeniyle ABD Başkanı Donald 'a teşekkür etti.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, 'in ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Vladimir Putin, 'da terör saldırılarını önlemeye yardımcı olan, özel servis yoluyla iletilen bilgi için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, iki liderin terörle mücadelede iş birliğine devam etme noktasında mutabık kaldığı vurgulandı.

FSB'DEN TERÖR SALDIRISI AÇIKLAMASI

İki liderin telefon görüşmesinin hemen ardından, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı kutlamalarında St. Petersburg şehrinde kalabalığın yoğunlaşacağı yerlerde terör saldırısı hazırlığında olan iki Rus vatandaşının ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamada, St. Petersburg'da terör saldırısı yapılacağına yönelik bilginin Rusya'ya ABD tarafından iletildiğinin altı çizildi.

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