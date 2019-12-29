Son dakika: ABD, Irak ve Suriye'de İran destekli tugayları vurdu
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
Son dakika haberi: ABD, Irak ve Suriye'de İran destekli Hizbullah tugaylarına ait 5 noktayı vurduğunu açıkladı.Ayrıntılar geliyor...
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