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Libyalı isyancılardan skandal temas! Rumlardan yardım istediler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
SKANDAL! RUMLARDAN YARDIM İSTEDİLER

Türkiye’nin hükümetiyle yaptığı deniz sınır yetki anlaşmasıyla Doğu Akdeniz’i paylaşım planları bozulan Yunanistan ve Kıbrıs yönetimi, Libyalı isyancılara kucak açtı.

'nın başkenti Trablus'a saldıran isyancı General Halife 'in meclis heyeti dün Kıbrıs yönetimini ziyarete gitti.

AB'YE MESAJ

Bir dizi temasta bulunan heyet, "AB, Türk askerinin gelişini engellesin" mesajı verdi. Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinden gelen Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih önce Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ardından Rum Meclis Başkanı Dimitris Silluris'le bir araya geldi.

Türkiye-Libya anlaşmasına karşı olduklarını belirten Salih, Rum Dışişleri Bakanı'ndan AB'ye "Türkiye, Libya'ya asker göndermesin, gerginlik daha da tırmanır" mesajı göndermesini istedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Bingazi'ye giderek Akila Salih ile görüşmüş ve Libyalı isyancılara destek vermişti.

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