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Bakan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için muhalefet liderleriyle görüşecek!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2019 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK!

Son dakika haberine göre; Bakan Çavuşoğlu, konusunda bilgi vermek için pazartesi gününe CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan randevu istedi. Kılıçdaroğlu'nun randevu talebine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı , Libya tezkeresine ilişkin Dışişleri Bakanı ile görüşecek.

Alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tezkere konusunda bilgi vermek amacıyla Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunduğu ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu talebe olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Çavuşoğlu'nun pazartesi günü öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Libya konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için Kılıçdaroğlu ile görüşecek! DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, LİBYA TEZKERESİ İÇİN KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK!

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