Son dakika: Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
Son dakika haberine göre; Kazakistan'ın Almatı kenti yakınlarında içinde 100 yolcu bulunan bulunan uçak düştü. İlk belirlemelere göre en az 12 kişi hayatını kaybetti.
Kazakistan'ın Almatı kentinden kalkış sırasında yolcu uçağının düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait uçağın düştüğü belirtildi.
Uçağın kalkış sırasında konutların üzerine düştüğü ifade edilen açıklamada, "Ön belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı." bilgisi verildi.
Kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
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