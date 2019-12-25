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İşgalci İsrail şimdi de Filistinlilerin parasına göz dikti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
İŞGALCİ İSRAİL BUNU DA YAPTI!

, kendi vatandaşı olan tutuklu 8 Filistinlinin ailesine verilen maaşa el koydu. , "İsrail, kendisine karşı düşmanca tavır sergileyen kişilerin maaşlarına el koymak için tüm yasal yetkileri kullanmayı planlıyor." ifadelerini kullandı.

haber sitesi Vala'nın haberinde, 'in, İsrail hapishanelerinde tutuklu 8 kişinin ailelerine yönetimi tarafından verilen maaşlara el koyulması yönünde karar aldığı belirtildi.

SAVUNMA BAKANI'NDAN KÜSTAH İFADELER

Haberde, Bennett'in "İsrail, kendisine karşı düşmanca tavır sergileyen kişilerin maaşlarına el koymak için tüm yasal yetkileri kullanmayı planlıyor." sözlerine yer verildi.

İSRAİL'İN İLK KEZ BU KONUYLA İLGİLİ DOĞRUDAN KARAR ALDIĞI KAYDEDİLDİ

İsrail medyasında yer alan haberlerde de Filistinli tutukluların ailelerinin İsrail'de yaşadığı ve İsrail vatandaşlığına sahip oldukları vurgulandı. Haberlerde İsrail'in ilk kez bu konuyla ilgili doğrudan karar aldığı kaydedildi.

İsrail ilk olarak 17 Şubat'ta Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı aylık 11,3 milyon dolar tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

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