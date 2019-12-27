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Bilim insanlarından oruç önerisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2019
BİLİM İNSANLARINDAN ORUÇ ÖNERİSİ

New England Tıp dergisi oruç hakkında bir makale yayınladı. Makalede günün 16-18 saatinde yemekten uzak durmanın birçok hastalığa iyi geldiği yazıldı. Obezite, diyabet ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde oruç tutulması önerileceği de belirtildi.

Uzmanlar, günün 16-18 saatinde yemekten uzak durmak veya haftada belirli aralıklarla oruç tutmanın ömrü uzattığını ve birçok hastalığı engellediğini tespit etti.

"ÖMRÜ UZATIYOR!"

New England Tıp dergisinde çıkan bir makalede, günün 6-8 saatinde gıda tüketip geri kalan 16-18 saatinde yemekten uzak durmanın, birçok hastalığı engellemenin yanı sıra kan basıncını düşürdüğü ve ömrü uzattığı tespiti yapıldı.

Orucun obezite, diyabet ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde bir metot olarak önerilebileceği vurgulanan makalede, bunun için "günlük sınırlı tüketim" ve "haftada 2 gün oruç tutma" olarak 2 yöntem ortaya konuluyor.

METABOLİZMAYI YENİLİYOR!

İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylere dayanan çalışma, belirli aralıklara oruç tutmanın metabolizmada yenilenmeyi sağladığı için hücre sağlığını olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor.

Makalede yer alan tespitler arasında, orucun insülin direncini artırması nedeniyle diyabete iyi geldiği de yer alıyor.

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