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Son dakika: Trump'tan flaş Türkiye açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
TRUMP'TAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald yaptığı açıklamada İdlib'deki sivil ölümlerini ele aldı. ABD Başkanı Trump, ", İdlib'de sivil kayıpların önlenmesi için çok fazla çalışıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Twitter'dan yaptığı açıklamada İdlib'deki sivil ölümlerini ele aldı.

Trump, "Türkiye, İdlib'de sivil kayıpların önlenmesi için çok fazla çalışıyor" açıklamasında bulundu.



Trump'ın açıklamasının tamamı şöyle;

"Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. katliamı durdurmak için çok çalışıyor"

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