Son dakika: Trump'tan flaş Türkiye açıklaması

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İdlib'deki sivil ölümlerini ele aldı. ABD Başkanı Trump, "Türkiye, İdlib'de sivil kayıpların önlenmesi için çok fazla çalışıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada İdlib'deki sivil ölümlerini ele aldı.