Nijer'de askeri konvoya saldırı: 14 ölü
Nijer İçişleri Bakanlığı, askeri konvoya saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, askeri konvoyun Tillaberi bölgesinde hedef alındığı ve 14 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde askeri bir konvoyun hedef alındığı saldırıda, 14 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijer İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgenin Sanam beldesinde, sivil seçim ekiplerine eşlik eden askeri birlik, dün ağır silahlı teröristlerce saldırıya uğradı.
Askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, en az 14 asker yaşamını yitirdi, 1 asker kayboldu.
Sivil seçim ekipleri, güvenli şekilde Sanam beldesine ulaştırıldı.
Teröristlerin, Tillaberi'ye bağlı Inates kentindeki askeri garnizona 11 Aralık'ta düzenlediği saldırıda 71 asker hayatını kaybetmiş, çok sayıda asker de kaybolmuştu.
TİLLABERİ'NİN BAZI BÖLGELERİNDE OHAL UYGULANIYOR
Tillaberi ve Tahoua'nın bazı bölgelerinde 2017'den bu yana uygulanan olağanüstü hal, aralık başında 3 ay daha uzatılmıştı.
Nijer yönetimi, ekimde, insani yardım kuruluşlarının yanlarında askeri refakat olmadan bölgeyi ziyaret etmelerini yasaklamıştı.
Afrika'nın Sahel bölgesi, özellikle de Mali, Nijer ve Burkina Faso, son zamanlarda artan düzeyde terörist saldırıların hedefi oluyor.
Yerel orduların güçlendirilmesi ve Fransa'nın Sahel bölgesi için Barkhane Operasyonu kapsamında 2014'ten bu yana görevlendirdiği 4 bin 500 askerin varlığı, saldırıların önüne geçemedi.
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