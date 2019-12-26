Çin'den ABD'nin her yerine ulaşabilen denizaltı balistik füzesi

Teknolojik atılımları ile dikkat çeken Çin, ABD'nin her yerine ulaşma kapasitesi olan JL-3 denizaltı balistik füzesini test etti. ABD Deniz Kuvvetleri Emekli Kaptanı James Fanell, bu tatbikatı "ABD'yi nükleer şantaj tehdidi altında tutma" olarak yorumladı.

The Washington Times'un haberine göre, Çin ordusu ABD'nin her yerine ulaşma kapasitesinde olan JL-3 yeni denizaltı balistik füzesini test etti.

ABD KEŞİF UYDULARI MANEVRALARI TAKİP EDİYOR

Pentagon'daki kaynaklara dayandırılan haberde, füzenin test edildiği tatbikatın 22 Aralık günü Sarıdeniz'in kuzeybatısındaki Bohai Körfezi'nde gerçekleştirildiği bildirilirken ABD keşif uydularının manevraları takip ettiği kaydedildi. Tatbikatla ilgili başka bilgi verilmedi.





ABD'Yİ NÜKLEER ŞANTAJ TEHDİDİ ALTINDA TUTMAK İSTİYORLAR

ABD Deniz Kuvvetleri Emekli Kaptanı James Fanell, bu tatbikatın, Çin'in ABD'yi "nükleer şantaj tehdidi altında" tutma niyetinde olduğunu gösterdiğini savundu.

Haberde, JL-3 füzesinin son iki yılda en az dördüncü kez test edildiği ifade edildi.