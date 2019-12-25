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Trump duyurdu! Çin ile ABD arasında...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2019
TRUMP DUYURDU! ÇİN İLE ABD ARASINDA...

ve arasında uzun süren ticaret savaşları ardından iki ülke arasında iyileşme süreci başladı. Son gelen habere göre ABD ve Çin arasında ilk aşamasına ilişkin uzlaşma sağlanan ticaret anlaşmasını, ABD Başkanı Donald ve Çin Devlet Başkanı imzalayacak.

askerleriyle bir telekonferans görüşmesi yapan , "Bir imza töreni yapacağız... Bir araya geldiğimizde hızlıca imzaları atacağız, çünkü bunun yapılmasını istiyoruz. Anlaşma yapıldı. Artık yalnızca çeviriler yapılıyor" dedi.

ABD tarafının "anlaşmanın tamamlandığına" ilişkin açıklamalarına karşılık, tarafı henüz anlaşmanın tamamlandığını onaylayan bir açıklama yapmadı.

Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin ayrıntıların, resmi imzalar atıldıktan sonra açıklanacağını duyurdu.

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