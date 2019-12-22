ABD'den Rusya ile ilgili kritik S-400 iddiası! "Ele geçirdiler..."

ABD Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin Hmeymim Hava Üssü'nde bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin frekanslarını hava üssünün yakınlarında uçan keşif uçağını kullanarak ele geçirildiği iddia edildi. Habere göre elde edilen S-400 kodlarının deşifre edilmesi halinde savunma sisteminin oluşturduğu tehditleri etkisiz hale getirebileceği öne sürüldü.

ABD ordusunun, Suriye'nin Hmeymim Hava Üssü'nde bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin frekanslarını ele geçirdiği, frekansların başarıyla çözülmesi halinde, ABD savaş uçaklarının Rus S-400'leri atlatabileceği öne sürüldü.



Rus Free News'in haberine göre, ABD'nin Boeing P-8 Poseidon keşif uçağı S-400 sistemlerinin kullandığı frekansları elde etmek için daha önce Kırım kıyısı boyunca uçtu, ancak bölgedeki Rus anti-hava sistemlerinin kullandığı frekansları belirleyemedi.



Ancak keşif uçağının Suriye üzerinde yaptığı uçuşlarda Suriye'de bulunan S-400 sistemlerinin kullandığı frekansları ele geçirdiği bildirildi. Frekansların Kırım'da bulunan sistemlerden farklı olduğu da aktarıldı.



RUS PİLOT: FREKANSLARI ELE GEÇİRDİLER FAKAT...



Rus pilotu Yuri Sytnik konuyla ilgili olarak Free News'e verdiği demeçte, "ABD Hava Kuvvetleri, Suriye'de Boeing P-8 Poseidon uçağına karşı kullanılmaya başlanan sistemlerimizi (S-400) dikkate alarak frekanslarımızı not ediyor. Ancak bu frekansları deşifre etmeleri gerekiyor. Bu normal bir uygulamadır. Onlar yeteneklerimizi test ediyorlar ve keşif yapıyorlar." ifadelerini kullandı.



Sytnik, Boeing P-8 Poseidon uçağı hakkında ise, "Bu uçak tam bir laboratuvar. Uçakta 20 kişilik bir ekip var. Özel bir kabin içinde, radyo dalgalarını izliyor ve sinyal istihbaratı topluyor." dedi.