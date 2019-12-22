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ABD'den Rusya ile ilgili kritik S-400 iddiası! "Ele geçirdiler..."

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
ABD'DEN RUSYA İLE İLGİLİ KRİTİK S-400 İDDİASI! ELE GEÇİRDİLER...

Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin 'nde bulunan hava savunma sistemlerinin frekanslarını hava üssünün yakınlarında uçan keşif uçağını kullanarak ele geçirildiği iddia edildi. Habere göre elde edilen S-400 kodlarının deşifre edilmesi halinde savunma sisteminin oluşturduğu tehditleri etkisiz hale getirebileceği öne sürüldü.

ordusunun, Suriye'nin 'nde bulunan hava savunma sistemlerinin frekanslarını ele geçirdiği, frekansların başarıyla çözülmesi halinde, ABD savaş uçaklarının Rus S-400'leri atlatabileceği öne sürüldü.

Rus 'in haberine göre, ABD'nin Boeing P-8 Poseidon keşif uçağı S-400 sistemlerinin kullandığı frekansları elde etmek için daha önce Kırım kıyısı boyunca uçtu, ancak bölgedeki Rus anti-hava sistemlerinin kullandığı frekansları belirleyemedi.

Ancak keşif uçağının Suriye üzerinde yaptığı uçuşlarda Suriye'de bulunan S-400 sistemlerinin kullandığı frekansları ele geçirdiği bildirildi. Frekansların Kırım'da bulunan sistemlerden farklı olduğu da aktarıldı.

RUS PİLOT: FREKANSLARI ELE GEÇİRDİLER FAKAT...

Rus pilotu Yuri Sytnik konuyla ilgili olarak Free News'e verdiği demeçte, "ABD Hava Kuvvetleri, Suriye'de Boeing P-8 Poseidon uçağına karşı kullanılmaya başlanan sistemlerimizi (S-400) dikkate alarak frekanslarımızı not ediyor. Ancak bu frekansları deşifre etmeleri gerekiyor. Bu normal bir uygulamadır. Onlar yeteneklerimizi test ediyorlar ve keşif yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sytnik, Boeing P-8 Poseidon uçağı hakkında ise, "Bu uçak tam bir laboratuvar. Uçakta 20 kişilik bir ekip var. Özel bir kabin içinde, radyo dalgalarını izliyor ve sinyal istihbaratı topluyor." dedi.

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