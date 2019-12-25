25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Rusya: 2 Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2019
RUSYA: 2 Mİ-8 HELİKOPTERİ ACİL İNİŞ YAPTI

'nın Nenetsk Özerk ve Krasnoyarsk bölgelerinde gün içinde 2 ayrı model helikopter acil iniş yaptı.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Nenetsk Özerk Bölgesi'nde bir helikopterin acil iniş yaptığı belirtildi. Açıklamada, 19 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğu helikopterde ölü ve yaralıların olmadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, sabah saatlerinde ise Krasnoyarsk bölgesindeki Baykit Havalimanı'ndan kalkan KrasAvia Havayollarına ait Mi-8 helikopterin, kar fırtınasına yakalanması sonucu acil iniş yaptığı kaydedildi.

21 yolcu ve 3 kişilik mürettebatın bulunduğu helikopterde, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sovyetler Birliği döneminde tasarlanan iki türbinli Mi-8 model helikopterler, yolcu ve yük taşımak için kullanılıyor.

Putin'den silah satışı açıklaması: Rusya'nın pozisyonu daha da güçleniyor! PUTİN'DEN "SİLAH SATIŞI" AÇIKLAMASI: RUSYA'NIN POZİSYONU DAHA DA GÜÇLENİYOR!
Rusya'nın nerelerde askeri üssü var? Son yıllarda sayılarını artırdı... RUSYA'NIN NERELERDE ASKERİ ÜSSÜ VAR? SON YILLARDA SAYILARINI ARTIRDI...
Rusya'dan açıklama: Yeni S-400'leri... RUSYA'DAN AÇIKLAMA: YENİ S-400'LERİ...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN