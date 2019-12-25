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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
FANATİK YAHUDİLERDEN PROVOKATİF HAREKET

polisinin eşlik ettiği onlarca , işgal altındaki Doğu 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan 'nın avlusuna girdi.

İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, polisi korumasındaki 189 'nin, 'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek 'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskına katılanlar arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekili Sharren Haskel'in de yer aldığı ifade edildi.

Yahudi takvimine göre Hanuka Bayramı'nın kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarında artış yaşanıyor.

Dün ve önceki gün de çok sayıda fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'e baskın düzenlemişti.

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki 'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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