Aliyev'den Türkiye'ye Avrupa Birliği desteği
Avrupa'daki gelişmeleri değerlendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği'ne girmenin artık çok da önemli olmadığını savundu. Türkiye'ye yıllardır haksızlık yapıldığını söyleyen Aliyev, "Artık Avrupa Birliği'nden çıkma çabalarını görüyoruz. Avrupa ülkelerinin yöneticilerinin düşüncelerine baktığımızda Avrupa Birliği'nin büyümesiyle ilgili hiçbir umutları da yok" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda yayınlanan röportajında Avrupa Birliği ile ilgili düşüncelerini paylaştı.
"HİÇ UMUTLARI YOK"
Aliyev, "Avrupa Birliği'ne girmek konusundan bahsediyorsak, bu mümkün değil. Tarih de bunu gösteriyor. Hem Avrupa'da yaşanan gelişmeler bunu gösteriyor, hem de Brexit bunu gösteriyor. Artık Avrupa Birliği'nden çıkma çabalarını görüyoruz. Avrupa ülkelerinin yöneticilerinin düşüncelerine baktığımızda Avrupa Birliği'nin büyümesiyle ilgili hiçbir umutları da yok" dedi.
Avrupa Birliği'ne girmek için çabalayan Balkan ülkelerinin ağır bedeller ödediğini belirten Aliyev, "Avrupa Birliği'ne girmek için aday olan Balkan ülkeleri de zor duruma düştü. Çünkü onlara zamanında bazı şartları gerçekleştirdikleri taktirde Avrupa Birliği'ne girmeye hak kazanacaklarını vaat etmişlerdi. Bu ülkeler gereken şartları gerçekleştirdi, hatta bazıları çok zor şartları gerçekleştirdi. Bazıları için bu şartlar büyük kayıplara yol açtı, halk buna karşı çıktı. Ama şimdi Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin liderleri, artık hiçbir ülkeyi Avrupa Birliği'ne kabul etmeyeceklerini ifade ettiklerini söyledi" diye konuştu.
"TÜRKİYE'YE BÜYÜK HAKSIZLIK YAPILDI"
Aliyev, "Bir diğer konu kardeş Türkiye ile ilgilidir. Türkiye'nin gerçekleştirdiği şartlar netice vermedi ve bu büyük bir haksızlıktır. 2000'den itibaren Avrupa Birliği'ne eski Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kazanmış ülkeler dahil oldu. Bu ülkeler Türkiye'den daha fazla mı gelişmiş? Hayır. Avrupa Birliği'ne girmek için Türkiye'den daha fazla mı hazırlıklılar? Tabii ki hayır. Ne için o ülkeleri kabul ettiler ama Türkiye'yi kabul etmediler. Soru bellidir, çünkü Türkiye Müslüman bir ülke. Artık bunu açık bir şekilde söylüyorlar. Eskiden bu gerçeği örtbas etmek için bazı bahaneler getiriyorlardı. Şimdi bu gerçeği gizlemiyorlar, açık bir şekilde söylüyorlar" şeklinde konuştu.
"HİÇ KİMSEYE İHTİYACIMIZ YOK"
Azerbaycan'ın Avrupa Birliği'ne girmeye ihtiyacı olmadığını ifade eden Aliyev, "Türkiye'yi kabul etmedikleri taktirde tabii ki Azerbaycan'ı da kabul etmezler. Eğer öyleyse biz işlerimizi öyle planlamalıyız ki, vaatleri vermeyelim ve gereksiz adımları atmayalım. Yarın bize gelin sizi kabul ediyoruz deseler bile bu bize gerekli değil. Herkes Avrupa'da yaşanan gelişmeleri açık bir şekilde görüyor. Kendi milli, manevi, tarihi değerlerimizi uzun zamandan beri koruduk, Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye bu değerlerden vazgeçemeyiz. Avrupa'da İslam'a karşıt güçler yönetime geliyor. Avrupa'da İslam karşıtı vaatler daha fazla popüler hale geldi. Yönetime gelmek isteyen bu konuyu istismar ediyor. Bu halde Müslüman ülke Azerbaycan hangi durumda orada olabilir. Biz gururlu bir ülkeyiz, kendi yolumuzda ilerliyoruz, hiç kimseye de ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Batı’da camiye ırkçı saldırı! Bu iğrenç mektubu gönderdiler
- Libya'da Hafter'e karşı operasyon başlatıldı
- Kıbrıs'taki İsrail askerlerinden küstah Türkiye mesajı
- Ruhani: ABD buna mecbur kalacak
- Trump'a eleştiri! "Kararında ciddi değil"
- Yunanistan'da çirkin saldırı!
- BM'den son dakika Cemal Kaşıkçı açıklaması
- Libya Başbakanı'ndan son dakika Türkiye açıklaması
- Rusya'dan ABD'de sert tepki: Cevapsız kalmayacak
- Yahudilerden o camide provokatif ayin
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masterchef final haftası yarışmacıları kimdir? 23 Aralık Masterchef final puan durumu!
- Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir?
- "Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir?
- 23 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! – ATV
- 31 Aralık yarım gün mü olacak? 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?
- Osman Gazi kimdir? Osman Gazi nereleri fethetti? Osman Gazi eşi ve çocukları kimdir?
- Okullar ne zaman tatil olacak? Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı?
- Kredi faizleri son dakika ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti konut kredisi faiz oranları kaç?
- 23 Aralık TV yayın akışı listesi! Bugün televizyonda neler var? ATV, Show TV, Star TV 23 Aralık yayın akışı
- Başkan Erdoğan'dan büyük jest! İstanbul Havalimanı 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı
- 2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar olacak? 23 Aralık Resmi Gazete pasaport, ehliyet fiyatları!
- 2020 MTV ne kadar oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı yüzde kaç?