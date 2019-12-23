Filipinler'de bombalı saldırı: 21 saldırı

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) başkenti Cotabato ile Cotabato vilayetindeki Libungan kentinde düzenlenen bombalı saldırılarda 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, ordu yerel sözcüsü binbaşı Arvin Encinas, BARMM'nin başkenti Cotabato'daki Sinsuat Caddesi'nde dün akşam saat 18.00'de patlama meydana geldiğini söyledi.

Encinas, el bombasıyla düzenlenen ve caddeden geçen askeri aracı hedef alan saldırıda, 9'u asker 16 kişinin yaralandığını aktardı.

Arvin Encinas, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin pazartesi günü kenti ziyaret planının öncesinde yapılan saldırıların, Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları tarafından düzenlenmiş olabileceğine işaret etti.

Binbaşı Encinas, "Onların dahlini göz ardı edemeyiz. Karşı karşıya olduğum tek grup onlar." ifadesini kullandı.

Ulusal basında, patlamanın Katolik radyo istasyonu dxMS ile Meryem Ananın Lekesi Doğumu Katedrali yakınlarında meydana geldiği ve bomba imha uzmanlarının olay yerinde 2 el yapımı patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiği bilgileri yer aldı.

BARMM'nin kuzeyindeki Cotabato Vilayeti Valisi Nancy Catamco, vilayete bağlı Libungan kentinde ise akşam saat 18.12'de el yapımı bir bombanın infilak ettiğini ve patlamada 5 sivilin yaralandığını kaydetti.

Catamco, Libungan'da bir saat sonra da bir patlama olduğunu ancak ölen ya da yaralanan olmadığını dile getirdi.

Patlamaların ardından iki kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Meryem Ananın Lekesi Doğumu Katedrali, on yıl önce bir bombalı saldırının hedefi olmuş, olayda kilise cemaatinden 3 kişi yaşamını yitirmişti.