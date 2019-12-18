18 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.12.2019

CHP'nin cami rahatsızlığı!

Milli ve dini değerlere yaklaşımı sürekli eleştiri konusu olan CHP, şimdi de Diyanet’in yurt dışında yaptırdığı camileri hedef aldı. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM’de yaptığını konuşmada cami yapımına olan rahatsızlığını dile getirdi. Camilerden duyduğu rahatsızlığı açıkça dışa vuran CHP’li vekile yanıt AK Parti’den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Din bizi birleştiren bir konu ayrıştıran bir konu değil. Daha iyiye dair ne yapabileceksek hep beraber bu konu için gayret sarf edelim.” diye konuştu. CHP'li vekilin cami düşmanlığı yapması sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kıran 8 terör operasyonundan sıcak görüntüler
Kıran 8 terör operasyonundan sıcak görüntüler
CHP'nin cami rahatsızlığı!
CHP'nin cami rahatsızlığı!
Uludağ'dan acı haber! Bir ceset bulundu
Uludağ'dan acı haber! Bir ceset bulundu
İyi Partili Türkkan'a şehit babasından tepki!
İyi Partili Türkkan'a şehit babasından tepki!
Adalet Bakanlığı 'Kadına karşı şiddet' genelgesi yayınlandı
Adalet Bakanlığı 'Kadına karşı şiddet' genelgesi yayınlandı
İyi Partili Türkkan'dan geri adım!
İyi Partili Türkkan'dan geri adım!
KKTC uçağında bomba paniği!
KKTC uçağında bomba paniği!
Seninleyiz Reis Erdoğan'a Malezya'da sevgi seli
"Seninleyiz Reis" Erdoğan'a Malezya'da sevgi seli
Türkiye'nin Libya hamlesi darbeci Sisi'yi panikletti
Türkiye'nin Libya hamlesi darbeci Sisi'yi panikletti
Erdoğan, kritik zirve için Malezya'ya ulaştı
Erdoğan, kritik zirve için Malezya'ya ulaştı
Dev operasyon başladı! 3 bin 480 personel katılıyor
Dev operasyon başladı! 3 bin 480 personel katılıyor
Başkan Erdoğan'dan Cenevre'de sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Cenevre'de sürpriz ziyaret
Daha Fazla Video Göster