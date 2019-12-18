CHP'nin cami rahatsızlığı!

Milli ve dini değerlere yaklaşımı sürekli eleştiri konusu olan CHP, şimdi de Diyanet’in yurt dışında yaptırdığı camileri hedef aldı. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM’de yaptığını konuşmada cami yapımına olan rahatsızlığını dile getirdi. Camilerden duyduğu rahatsızlığı açıkça dışa vuran CHP’li vekile yanıt AK Parti’den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Din bizi birleştiren bir konu ayrıştıran bir konu değil. Daha iyiye dair ne yapabileceksek hep beraber bu konu için gayret sarf edelim.” diye konuştu. CHP'li vekilin cami düşmanlığı yapması sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.