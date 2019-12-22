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Libya'dan Yunanistan ile Hafter arasındaki görüşmeye tepki

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.12.2019
YUNANİSTAN İLE HAFTER ARASINDAKİ GÖRÜŞMEYE TEPKİ

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'nın kentini ziyaret etmişti. Libya hükümeti, söz konusu ziyaretin uluslararası kararları ihlal ettiğini belirterek tepki gösterdi.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Dendias'ın 'ye gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti değerlendirdi.

Seyyale, Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından yayımlanan yazılı açıklamada, " Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afrika Birliği ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kuruluşların kararlarını açık şekilde ihlaldir." ifadesini kullandı.

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Seyyale, söz konusu kuruluşların UMH'yi 'daki tek meşru hükümet olarak gördüğünü hatta sözde hükümetle kurulacak ilişkiyi gayrimeşru kabul ettiğini vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bugün Bingazi kentine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, ülkenin doğusundaki darbeci general Halife Hafter'in yanı sıra sözde yönetim yetkilileri Abdullah es-Sinni ve Abdulhadi el-Havic ile görüştüğü duyurulmuştu.

Bölge basınındaki haberlerde, Dendias'ın görüşmede, UMH'nin Türkiye ile "mutabakat zaptı imzalama hakkı olmadığını" öne sürdüğü belirtilmişti.

Türkiye ile Libya hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias darbeci Hafter ile görüştü YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI NİKOS DENDİAS DARBECİ HAFTER İLE GÖRÜŞTÜ

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