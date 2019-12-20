Son dakika: Rusya ve Çin'den BM'ye veto!
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
Son dakika haberi...Rusya ve Çin, Suriye'ye 2014 yılından beri sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti.
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