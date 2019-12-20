20 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Rusya ve Çin'den BM'ye veto!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
RUSYA VE ÇİN'DEN BM'YE VETO!

Son dakika haberi... ve , 'ye 2014 yılından beri sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN