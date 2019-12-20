Vatikan cinsel istismar şikayetleri ile çalkalanıyor
Vatikan İnanç Doktrini Kongregasyonu'na bağlı disiplin komitesi başkanı Monsenyör John Joseph Kennedy, yaptığı açıklamada, bu yıl bir rekorun gerçekleştiğini belirterek, 1000 şikayet aldıklarını ve bunların arasında daha önce bu konuyla gündeme gelmeyen ülkelerin olduğunu söyledi.
Şikayetlerin çokluğuna işaret eden Monsenyör Kennedy, "Bir tsunami dalgasıyla karşı karşıyayız. Din adamları tarafından yapılan cinsel istismar iddialarının çoğu, ABD, Arjantin, Meksika, Şili, İtalya ve Polonya'dan geliyor." diye konuştu.
ŞİKAYETLER 4 KATINA ÇIKTI
Kennedy, şikayetlerin 10 yıl öncesine göre 4 katına çıktığını, şikayetleri inceleyebilmeleri için haftanın 7 günü çalışmaları gerektiğini kaydetti.
"SIR" KALDIRILMIŞTI
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 17 Aralık'ta çıkardığı kararla, kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı kaldırdığını açıklamıştı.
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