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Vatikan cinsel istismar şikayetleri ile çalkalanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
VATİKAN CİNSEL İSTİSMAR ŞİKAYETLERİ İLE ÇALKALANIYOR

Vatikan İnanç Doktrini Kongregasyonu'na bağlı disiplin komitesi başkanı Monsenyör John Joseph Kennedy, yaptığı açıklamada, bu yıl bir rekorun gerçekleştiğini belirterek, 1000 şikayet aldıklarını ve bunların arasında daha önce bu konuyla gündeme gelmeyen ülkelerin olduğunu söyledi.

Şikayetlerin çokluğuna işaret eden Monsenyör Kennedy, "Bir tsunami dalgasıyla karşı karşıyayız. Din adamları tarafından yapılan iddialarının çoğu, ABD, Arjantin, , Şili, ve Polonya'dan geliyor." diye konuştu.

ŞİKAYETLER 4 KATINA ÇIKTI

Kennedy, şikayetlerin 10 yıl öncesine göre 4 katına çıktığını, şikayetleri inceleyebilmeleri için haftanın 7 günü çalışmaları gerektiğini kaydetti.

"SIR" KALDIRILMIŞTI

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı , 17 Aralık'ta çıkardığı kararla, kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı kaldırdığını açıklamıştı.

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