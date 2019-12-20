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Son dakika: 6.3 şiddetinde deprem! Üç ülkede birden hissedildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
ŞİDDETLİ DEPREM! ÜÇ ÜLKEDE BİRDEN HİSSEDİLDİ

Gelen son dakika haberine göre; , ve 'ın bazı bölgelerinde hissedildi. Depremin merkez üssünün Afganistan olduğu söylenirken büyüklüğünün de 6.3 olduğu belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) merkez üssü 'ın Jarm şehrinin 51 kilometre güneybatısı olan depremin yerin 210 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

PANİK HALİNDE KAÇIŞ

ve Afganistan'da farklı bölgelerinde hissedilen depremin ardından iki ülkedeki yerleşimlerde halk panik halinde binalardan kaçmaya çalıştı. Depremde can kaybı ve hasar olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

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