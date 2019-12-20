Son dakika: 6.3 şiddetinde deprem! Üç ülkede birden hissedildi
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
Gelen son dakika haberine göre; Pakistan, Afganistan ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde deprem hissedildi. Depremin merkez üssünün Afganistan olduğu söylenirken büyüklüğünün de 6.3 olduğu belirtildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) merkez üssü Afganistan'ın Jarm şehrinin 51 kilometre güneybatısı olan depremin yerin 210 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.
PANİK HALİNDE KAÇIŞ
Pakistan ve Afganistan'da farklı bölgelerinde hissedilen depremin ardından iki ülkedeki yerleşimlerde halk panik halinde binalardan kaçmaya çalıştı. Depremde can kaybı ve hasar olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Libya'dan Türkiye dahil 5 ülkeye bomba çağrı
- Libya Bakanlar Kurulu, Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasının aktifleştirilmesini onayladı
- İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı!
- Trump'ı 'güçlendirecek' onay! NAFTA gitti USMCA geldi...
- ABD'de Demokrat bir vekil Cumhuriyetçi Parti'ye geçti
- Rusya'dan dünyada bir ilk!
- Lübnan'da yeni hükümet için flaş karar
- Avrupa'da alarm! Yüzlerce gözaltı var
- Libya'dan kınama! Yabancı savaş uçakların...
- Müşerref'in idam fermanındaki korkunç detay ortaya çıktı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Ankara’daki ilkokulda o görüntüler olay olmuştu! Öğretmen hakkında flaş karar…
- Başkan Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi
- Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman’ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı izle!
- 2020 Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi yataklı vagon fiyatları!
- 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!
- Türk Hava Yolları'ndan Amerikan uçak üreticisi Boeing'e dava!
- Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
- Simit Sarayı sahibi kim? Simit Sarayı sahibi Abdullah Kavukçu nereli?