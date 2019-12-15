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Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
FİLİPİNLER'DE 6.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Son dakika haberi... 'de 6.9 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

'de Ricther ölçeğine göre 6.9 büyüklüğünde meydana geldi.

Filipinler'in Güney Cotabato bölgesinde yerel saatle 14.11'de, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, halkın büyük panik yaşadığı ve sokaklara çıktığı belirtildi.

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