Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
Son dakika haberi...ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Filipinler'de Ricther ölçeğine göre 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler'in Güney Cotabato bölgesinde yerel saatle 14.11'de, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, halkın büyük panik yaşadığı ve sokaklara çıktığı belirtildi.
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