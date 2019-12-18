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Son dakika: Çin’de şiddetli deprem...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2019
ÇİN’DE ŞİDDETLİ DEPREM

Son dakika haberi... ’in orta kesiminde 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletininin Neyciang kentine bağlı Zıcong ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Yerin 14 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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