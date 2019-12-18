Son dakika: Çin’de şiddetli deprem...
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Son dakika haberi... Çin’in orta kesiminde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletininin Neyciang kentine bağlı Zıcong ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Yerin 14 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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