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Lübnan merkezli kanal 'Yüzyılın Anlaşması' belgelerine ulaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
BOMBA İDDİA! YENİ DEVLET KURULACAK

merkezli TV, Başkanı 'ın - çatışması için bir çözüm olarak nitelendirdiği "" belgesinin taslağını yayınladı. Belgeye göre, yeni bir Filistin Devletinin kurulması için İsrail, ve Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) anlaştığı iddia edildi.

merkezli televizyon kanalı tarafından ortaya çıkarılan belgelerde , ve Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında kısa süre içinde üçlü bir anlaşma imzalanacağı ifade edildi. Anlaşmaya göre, ve Gazze Şeridinde 'Yeni Filistin' adı altında yeni bir devlet kurulacak. Yahudilerin Arap evlerini satın alması, Arapların da Yahudilere ait evleri satın almasına izin verilmeyeceği belirtildi. Anlaşmada, ve kutsal yerlerin bugün olduğu gibi kalacağı vurgulandı.

"YENİ FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN 30 MİLYAR DOLAR"

Al Mayadeen'e göre proje, , ve Körfez Ülkeleri tarafından onaylandı. Yeni Filistin devletinin kurulması için ABD, Avrupa Birliği ve Körfez ülkelerinin önümüzdeki 5 yıl içinde 30 milyar dolar harcayacağı ifade edildi. Yeni Filistin Devletinde yalnızca polisin silah taşımasına izin verileceği belirtilirken İsrail'in yeni kurulacak devleti dış tehditlere karşı koruyacağı dile getirildi. Yeni Filistin Devleti'nin İsrail'e söz konusu koruma için de ödeme yapacağı öne sürüldü. İddiaya göre, Hamas güçleri tamamen silahsızlandırılacak ancak üyelerine aylık maaş bağlanacak. Gazze Şeridinin kontrolünü elinde tutan Hamas'ın İsrail ile çatışmaya girmeyeceği de öne sürüldü.

YARDIMLAR KESİLECEK

FKÖ ve Hamas'ın anlaşmayı reddetmesi halinde, ABD'nin Filistinliler için sağlayacağı tüm mali desteğini iptal edeceği ve diğer ülkelerin de Filistinlilere yardım etmesine engel olacağı belirtildi. Aynı şekilde İsral'in anlaşmayı reddetmesi durumunda İsrail'e yönelik ekonomik desteğin kesileceği öne sürüldü.

KUDÜS, İSRAİL'İN BAŞKENTİ YAPILDI

Aralık ayı başlarında ABD Temsilciler Meclisi, İsrail-Filistin ihtilafına iki devletli bir çözüme olan desteğini onaylamıştı. ABD Başkanı da Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını belirterek, Golan Tepeleri'ni İsrail'e ait bir bölge olarak tanımlamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Kasım ayında Washington'un işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrailli yerleşimcileri yasa dışı olarak görmediklerini açıklamıştı.

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