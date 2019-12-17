Esed rejiminden İdlib'de sivil yerleşimlere saldırı!
Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde aralarında pazar yerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya düzenlediği hava ve kara saldırılarında ilk belirlemelere göre 12 sivil yaşamını yitirdi.
Rejim güçleri öğle saatlerinden itibaren Bidama beldesi ile Maasaran köyü, Maar Şemşe, Maar Şimarin, Kenayes, Tel Mennis, Deyr Şarki, Maar Şurin, Gadefe köylerine hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, Bidama'da 6, Maasaran köyündeki pazar yerinde 4, Kenayes ve Tel Minnis de 1'er toplam 12 sivil hayatını kaybetti.
Saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı ve hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu öğrenildi.
Bombardımanlar sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Saldırıların ardından çok sayıda sivil evlerini terk ederek, nispeten güvenli olan Türkiye sınır hattına, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine doğru göç etmeye başladı.
Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye'den "5. kapı" teklifi!
- İslam Medeniyeti için önemli zirve! Başkan Erdoğan da katılacak
- Dünyanın konuştuğu olay! Hamile olduğunu doğumdan dokuz gün önce öğrendi
- Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması
- 346 kişi can vermişti! Karar verildi
- Meksika'da 12 polis öldürüldü
- Meksika'da bir haftada 12 polis öldürüldü
- Meksika'da asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldı
- ABD’li eski generalden çarpıcı açıklamalar: Ülkem Türkiye konusunda...
- UCM 'den darbeci Hafter'e uyarı
- "Hayatı ucuzlatacağız" diyen Ekrem İmamoğlu, bin 500 kaleme zam yaptı
- Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı eleştirmek için kendi sözlerini yalanladı
- 17/25 Aralık ihanetinin 6. yılı! Türkiye'de neler yaşandı?
- Emine Erdoğan: Türkiye dünyanın ağır yükünü omuzlayan ülke
- Türk Silahlı Kuvvetlerine milli silahlı drone: Songar
- Türkiye'den "5. sınır kapısı" teklifi!
- Boeing, 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı aldı
- Bakanlık açıkladı! Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 2 Kosova uyruklu terörist sınır dışı edildi
- Bakımsız olduğu için dövülerek öldürülen Filiz Tekin'in babasının anlattıkları şok etti!
- Son dakika: Pervez Müşerref'e "vatana ihanet" suçlamasıyla idam cezası
- Tarım-ÜFE Kasım'da arttı