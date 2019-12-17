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Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani: Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye anlaşması...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
GÜRCİSTAN: AZERBAYCAN VE TÜRKİYE İLE ANLAŞMA...

Dışişleri Bakanı , "Gürcistan, ve Türkiye arasındaki başarılı işbirliği ile bölgenin büyük bir ve transit koridoru haline gelmesi önemli sonuçlar verdi" dedi.

Dışişleri Bakanı , Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yurt dışındaki büyükelçiler konferansında konuşma yaptı. Türkiye, ve Gürcistan arasındaki işbirliğine değinen Zalkaliani, "Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki başarılı işbirliği, bölgenin büyük bir ve transit koridoru haline gelmesi önemli neticeler verdi" ifadelerini kullandı.

2019 yılının en önemli olaylarından birinin Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) olduğunu belirten Zalkaliani, "Bu proje, doğal gaz için Avrupa ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamayı ve tedarik yollarını çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Transit ülke olarak Gürcistan da bu projeden faydalanacak" diye konuştu.

Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması neden önemli? Münhasır ekonomik bölge nedir? TÜRKİYE’NİN LİBYA İLE YAPTIĞI DENİZ SINIRI ANLAŞMASI NEDEN ÖNEMLİ? MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE NEDİR?

2019'da ülkesinin bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem verdiğinin altını çizen Zalkaliani, "Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın Azerbaycan, , Türkiye ve 'ya yaptığı ziyaretler büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

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