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Pakistan Ordusu'ndan flaş Müşerref açıklaması!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2019
PAKİSTAN ORDUSU'NDAN FLAŞ MÜŞERREF AÇIKLAMASI!

Pakistan Ordusu, eski 'in idam kararına tepki gösterdi. Ordudan yapılan açıklamada, idam kararına büyük üzüntü duyduklarını belirtildi.

Eski , vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmasına ülkenin ordusundan tepki geldi.

Ordudan yapılan açıklamada, idam kararına büyük üzüntü duyduklarını belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Müşerref'in 40 yılı aşkın süredir Pakistan için hizmet verdiği ve asla vatan haini olamayacağı vurgulanırken adaletin anayasa ile uyumlu olmasını bekledikleri belirtildi.

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