Pakistan Ordusu'ndan flaş Müşerref açıklaması!
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Pakistan Ordusu, eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in idam kararına tepki gösterdi. Ordudan yapılan açıklamada, idam kararına büyük üzüntü duyduklarını belirtildi.
Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmasına ülkenin ordusundan tepki geldi.
Ordudan yapılan açıklamada, idam kararına büyük üzüntü duyduklarını belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Müşerref'in 40 yılı aşkın süredir Pakistan için hizmet verdiği ve asla vatan haini olamayacağı vurgulanırken adaletin anayasa ile uyumlu olmasını bekledikleri belirtildi.
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