Suriye’de neler oluyor? ABD, Mısır ve Suudi Arabistan uyruklu uzmanlar gönderdi
ABD, Suriye'nin en büyük petrol sahası Ömer'de, petrol üretimini artırmak için Mısır ve Suudi Arabistan uyruklu uzmanlar görevlendirdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 13 Aralık Cuma akşam saatlerinde Deyrizor kırsalında yer alan ve terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Ömer sahasına Mısırlı ve Suudi Arabistanlı toplam 15 uzman geldi.
SURİYE'NİN EN BÜYÜK PETROL SAHASI
Irak üzerinden ABD helikopterleriyle sahaya intikal eden mühendis ve teknisyenlerden oluşan ekibin, Suriye'nin en büyük petrol sahası Ömer'deki duruma ilişkin verimlilik analizi yapacakları öğrenildi.
Üretimi artırmak için çalışacak ekip, yerel görevlilere eğitim de verecek.
İÇ SAVAŞTAN ÖNCE 75 BİN VARİL PETROL
ABD, geçen hafta sahada petrol üzerine eğitim almış kişileri çalıştıracağını duyurmuştu.
Terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen sahada, iç savaştan önce günlük 75 bin varil civarında petrol çıkarılıyordu.
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