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Suriye’de neler oluyor? ABD, Mısır ve Suudi Arabistan uyruklu uzmanlar gönderdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
SURİYE’DE NELER OLUYOR? MISIR VE SUUDİ ARABİSTAN UYRUKLU UZMANLAR...

, 'nin en büyük sahası 'de, petrol üretimini artırmak için ve uyruklu uzmanlar görevlendirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 13 Aralık Cuma akşam saatlerinde Deyrizor kırsalında yer alan ve terör örgütü /'nın kontrolünde bulunan sahasına Mısırlı ve Suudi Arabistanlı toplam 15 uzman geldi.

SURİYE'NİN EN BÜYÜK PETROL SAHASI

üzerinden helikopterleriyle sahaya intikal eden mühendis ve teknisyenlerden oluşan ekibin, 'nin en büyük sahası Ömer'deki duruma ilişkin verimlilik analizi yapacakları öğrenildi.

Üretimi artırmak için çalışacak ekip, yerel görevlilere eğitim de verecek.

İÇ SAVAŞTAN ÖNCE 75 BİN VARİL PETROL

ABD, geçen hafta sahada petrol üzerine eğitim almış kişileri çalıştıracağını duyurmuştu.

Terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen sahada, iç savaştan önce günlük 75 bin varil civarında petrol çıkarılıyordu.

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