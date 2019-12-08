Suudi Arabistan'dan skandal ezan çıkışı: Yasaklansın
Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın yönetimin başına geçmesinden sonra Suudi Arabistan'da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan'ın Şura Konsey üyesi olan yazar İsa El Ghaith, skandal açıklamalara yer vererek minarelerde yüksek sesle ezan okunmasına gerek kalmadığını söyledi. Graith'in bu skandal açıklamalarına İslam dünyasından sert tepkiler geldi.
Suudi Arabistan'ın Şura Konsey üyesi olan yazar İsa El Ghaith, skandal açıklamalar yaparak artık günümüzde teknolojik ekipmanlar ve ezan vakitlerini haber veren web sitelerinin yaygın olmasından dolayı, minarelerde yüksek sesle ezan okuyarak insanların rahatsız edilmesine gerek kalmadığını söyledi.
Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın yönetimin başına geçmesinden sonra Suudi Arabistan'da ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Prens Selman'ın 'Ilımlı İslam' adı altında hayata geçirdiği uygulamalar tepki toplarken; Riyad yönetimine yakınlığı ile bilinen yazar İsa El Ghaith'ten tepki çekecek açıklama geldi.
Suudi Arabistan'ın Şura Konseyinin üyesi ve ülkenin en önde gelen gazetelerinden El-Watan gazetesi yazarı olan Ghaith, günümüzde ihtiyaç kalmadığı için ezan sesini kesme çağrısı yaptı.
Suudi Arabistan'da yayınlanan El-Watan gazetesindeki makalesinde skandal konuya değinen İsa El Ghaith, ezan esinin tüm camilerden aynı anda okunduğunda vatandaşlara rahatsızlık verdiği gerekçesiyle yasaklanması gerektiği ve ihlal edenlerin cezaya maruz kalması gerektiğini ifade etti.
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