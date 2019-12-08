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Erdoğan ve Putin açılışını yapacak! TürkAkım'ın açılış tarihi belli oldu...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.12.2019 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
DEV PROJE İÇİN GERİ SAYIM! TÜRKİYE MERKEZ OLACAK

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve Azerbaycan arasında hayata geçirilen ve Avrupa’ya doğalgaz sağlayacak TANAP Projesi tamamlanırken şimdi de gözler ’a çevrildi. Başka Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı 'in açılışını gerçekleştireceği TürkAkım projesi 8 Ocak'ta hizmete girerken projeyle yıllık 31,5 milyar metreküp gaz taşınacak. Gazın yarısı ise Türkiye’de kullanılacak.

Başkan ile Rusya Devlet Başkanı 'in açılışını yapması beklenen proje 8 Ocak'ta hizmete girecek.

AVRUPA PAZARINA YÖNELİK HAMLE

Rusya ile hayata geçirilen Projesi'nde 2018 yılında deniz bölümü tamamlanmıştı. O dönemde karadaki çalışmalar da başladı. Boru hattı Rusya'nın Anapa şehrinden başlayıp Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde sona eriyor. Deniz kısmı uzunluğu yaklaşık 930 kilometre olan hat 32 inçlik iki hattan oluşuyor. Projede Türk Akım-1 doğrudan Türk iletim ağına bağlanacak. Türk Akım-2 ise Bulgaristan tarafına doğru gidecek. Bu hat Avrupa pazarına dönük olarak planlanıyor.

YARISINI TÜRKİYE KULLANACAK

Projeyle yıllık 31,5 milyar metreküp gaz taşınacak. Gazın yarısı ise Türkiye'de kullanılacak.

Başkan Erdoğan'dan TANAP paylaşımı: Avrupa'yla Asya’yı bir kez daha birbirine bağlıyoruz BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TANAP PAYLAŞIMI: AVRUPA'YLA ASYA’YI BİR KEZ DAHA BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ
TANAP Avrupa’ya bağlandı! Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev butona birlikte bastı TANAP AVRUPA’YA BAĞLANDI! BAŞKAN ERDOĞAN VE İLHAM ALİYEV BUTONA BİRLİKTE BASTI

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