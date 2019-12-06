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Yusuf İslam'ın danışmanı Pedro Carvalho Cambridge Camii'nde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇTIĞI CAMİDE YÜREKLERİ ISITAN OLAY!

, Müslüman olmasına giden sürecin bir "yolculuk" olduğunu ve kendini daha mutlu hissettiğini söyledi. Carvalho "Bunun Yüce Allah için yapılması gereken bir şey olduğunu" hissettiğini belirten Carvalho, kalbini işaret ederek, " gerçekten de bu, başka bir şey yok. Sebebi burada. Eğer yaşıyorsam, ruhumun bir parçasıyla söylenebilecek başka bir şey yok. Bir gün yaratıcımla görüşmek, buluşmak istiyorum. Bugün kendini daha mutlu hissediyorum." dedi.

Dünyaca ünlü sanatçı 'ın medya danışmalarından , 'ın açılışını yaptığı Cambridge Merkez Camii'nde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Carvalho, açılış çalışmaları için bulunduğu camide namaz sonrası Türk imam 'la sohbet etti.

Bu sırada Müslüman olabileceğini ancak bazı tereddütleri olduğunu dile getiren Carvalho, Tos'un şehadet getirmek için doğru zamanın "şimdi" olduğunu söylemesi üzerine kararını verdi.

Carvalho, "Peki o zaman bana bunun nasıl olacağını göster.' dediği İmam Tos'un yönlendirmesiyle kelime-i şehadet getirdi. Bu anı sevinçle karşılayan cami cemaati, Carvalho'ya sarılarak onu tebrik etti.

Sonrasında Yusuf İslam'ın da tebrik ettiği Carvalho'nun Müslüman olan nişanlısının ailesinin de kararı sevinçle karşıladığı belirtildi.

"BİR YOLCULUKTU"
Kucaklaşmalar dakikalarca sürerken Carvalho, kararına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüman olmasına giden sürecin bir "yolculuk" olduğunu ifade etti.

Bunun "Yüce Allah için yapılması gereken bir şey olduğunu" hissettiğini belirten Carvalho, kalbini işaret ederek, " gerçekten de bu, başka bir şey yok. Sebebi burada. Eğer yaşıyorsam, ruhumun bir parçasıyla söylenebilecek başka bir şey yok. Bir gün yaratıcımla görüşmek, buluşmak istiyorum. Bugün kendini daha mutlu hissediyorum." dedi.

"DOĞRU AN ŞU AN"
İmam Ali Tos da aralarında geçen konuşmada Carvalho'nun kendisine Hristiyan aleminin İslam'ı daha iyi tanıması, aradaki engellerin kalkması gerektiğini, Müslümanlarla çalıştıkça İslam'ı öğrendiğini söylediğini aktardı.

Carvalho'nun daha sonra 'Aslında Müslüman olmayı da düşünmüyor değilim. Doğru zamanı arıyorum' dediğini kaydeden Tos, "Ben de 'Doğru zamanı arıyorsan doğru zaman tam da şu an. Bir saniyesine bile garantimiz olmayan bir dünyada yaşıyoruz, dolayısıyla doğru zaman şu an' dedim." diye konuştu.

Tos, bu sözün ardından Carvalho'nun kendisine nasıl Müslüman olunacağını sorduğunu, böylece cami içerisine geçip şehadet getirdiğini söyledi.

YENİ MÜSLÜMANLARA TÜRKİYE'DE TEMEL İSLAMİ BİLGİLER ÖĞRETİLİYOR
Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olanları ekim ayında 'ya götürdüklerini anlatan Tos, 'de bu kişilere temel İslami bilgiler, Kuran-ı Kerim ve İslam sanatı üzerine dersler verildiğini ifade etti. Türkiye ziyaretinde tarihi, kültürel ve turistik yerlerin de gezildiğini kaydeden Tos, bahar aylarında yeni bir kafilenin hazırlığını yaptıklarını vurguladı.

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