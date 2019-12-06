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ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2019
ABD'DE KIRMIZI ALARM! DONANMA ÜSSÜNE SALDIRI...

'de bir donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. , kolluk kuvvetlerinin, Florida eyaletinde 'da silahlı saldırı düzenleyen bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

, kolluk kuvvetlerinin, Florida eyaletinde 'da silahlı saldırı düzenleyen bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

basınında, saldırıda yaralanan 10 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı yönünde haberler yer aldı.

Donanma Hava İstasyonu Pensacola'nın Facebook sayfasında da üssün girişlerinin kapatıldığı belirtildi.

Üste 16 binden fazla askeri, 7 bin 400 de sivil personelin çalıştığı ifade ediliyor.

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