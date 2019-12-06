Nijerya'da 2 bin çete üyesi silah bıraktı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilerin çatıştığı Zamfara eyaletinde en az 2 bin çete mensubu silahlarını teslim etti.
Zamfara Eyaleti Basın Sözcü Yardımcısı Zailani Bappa, eyalette iki grup arasında uzun zamandır devam eden kavganın sonlandırması kapsamında en az 2 bin çete üyesinin ellerindeki mühimmatı ilgili makamlara teslim ettiğini belirtti.
Bappa, bu kişilerin bir daha çatışmaya katılmayacaklarına ilişkin söz verdiklerini kaydetti.
Silahlı çetelerden Sani Shaidan, eyaletteki yeni hükümetin iyi niyetine ikna olduklarını, bu nedenle söz konusu kararı aldıklarını ifade etti.
OTLAK KAVGASI
Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyordu.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyordu.
Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen ay iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış akdi imzalamıştı.
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