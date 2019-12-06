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İşte terör örgütünün yeni algı oyunu! Din üzerinden kurgulanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2019
İŞTE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YENİ ALGI OYUNU! DİN ÜZERİNDEN KURGULANIYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü /, Barış Pınarı Harekatı ile kuzeyindeki Resulayn ve 'ı teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yeni bir algı operasyonuna hazırlanıyor. Buna göre terör örgütü, " ve sahadaki ortaklarının Hristiyanları hedef aldığı" algısını oluşturmayı amaçlıyor.

Hristiyanlar için önemli olan Khabur bölgesinin bulunduğu kasabasından ve Milli unsurlarına zaman zaman taciz ateşi açan teröristler, Mehmetçiğin söz konusu bölgeyi hedef alması için çaba harcıyor. Terör örgütü böylece " ve sahadaki ortaklarının Hristiyanları hedef aldığı" algısını oluşturmaya amaçlıyor.

Dünya Aramiler Konseyi yetkilileri de bölgenin Hristiyanlar için önemine dikkati çekiyor. Turabdin bölgesinin merkezi konumundaki Midyat gibi Tel Tamar'daki Khabur bölgesinin Hristiyan toplulukları için aynı konumda olduğunu ifade eden yetkililer, Tel Tamar'daki Hristiyan nüfusunun büyük bölümü önce , daha sonra ise terör örgütü / baskısı nedeniyle kaçtığını belirtiyor.

KENDİLERİ HRİSTİYAN PİSKOPOSLARI TEHDİT EDİYOR
Öte yandan, Dünya Aramiler Konseyi'nin 23 Ağustos 2019'daki bildirisinde, YPG/PKK'lı teröristlerin genç Aramileri öldürdüğü, yaşlı Arami öğretmenleri de ölene kadar dövdüklerini belirtilmiş, Ortodoks ve Katolik Hristiyan piskoposların evlerinde tehdit ve sindirme amacıyla silahla uyarı atışlarının yapıldığını aktarılmıştı.

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