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ABD'de donanma üssünde ateş açan saldırgan Suudi vatandaşı çıktı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
ABD ÜSSÜNDE ATEŞ AÇAN SALDIRGAN SUUDİ VATANDAŞI ÇIKTI

’nin Florida eyaletinde donanmaya ait bir üste etrafa ateş açan ve üç kişinin ölümüne sebep olan saldırganın vatandaşı olduğu ortaya çıktı. ABD Başkanı , Suudi Arabistan vatandaşının düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin " bin Abdülaziz el-Suud, saldırganın barbarca eylemlerinden dolayı Suudi Arabistan halkının çok öfkeli olduğunu söyledi ve bu kişinin eylemlerinin hiçbir şekilde Amerikan halkına sevgi besleyen Suudilerin hissiyatlarını yansıtmadığını belirtti" ifadelerini kullandı.

Başkanı , bu sabah Florida eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da vatandaşı olduğu belirtilen bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırının ardından 'ın kendisini aradığını aktaran Trump, "Kral Selman, Pensacola'da yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini, yaralananlarının ailelerine ise sevgilerini iletti." ifadelerini kullandı.

Trump, saldırganın Suudi Arabistan vatandaşı olmasına ilişkin, "Kral Selman, saldırganın barbarca eylemlerinden dolayı Suudi Arabistan halkının çok öfkeli olduğunu söyledi ve bu kişinin eylemlerinin hiçbir şekilde Amerikan halkına sevgi besleyen Suudilerin hissiyatlarını yansıtmadığını belirtti." diye konuştu.

BASIN, SALDIRGANIN SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞI OLDUĞUNU YAZMIŞTI

Amerikan basını, saldırganın eğitim için Pensacola'ya gelen ve Suudi Arabistan ordusu mensubu bir kişi olduğunu yazmıştı.

Saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenleyen bölge yetkilileri, olaya "yabancı bir ülke vatandaşının" karıştığını belirterek, soruşturmayı 'ın devraldığını belirtmişti.

Yetkililer, saldırganın havacılık eğitimi almak üzere ABD'ye geldiğini söylemiş, ancak saldırganın kimliği hakkında net bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Pensacola'daki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Saldırgan da ölü ele geçirilmişti.

ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi ABD'DE DONANMA ÜSSÜNDE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

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