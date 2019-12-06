İşitme engelli bebek, özel cihaz sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
İngiltere’de doğuştan işitme engelli 4 aylık bebek Georgina Addison, özel bir işitme cihazı sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu. Babasının sosyal medyada paylaştığı görüntüler, bebeğin mutlu anlarını gözler önüne serdi.
İngiltere'nin Harrogate kentinde eylül ayında doğuştan işitme engelli olarak hayata gelen Georgina'ya özel işitme cihazı takıldı. Dört ayın sonunda ilk kez annesinin sesini duyan Georgina, annesinin 'Merhaba' demesine gülerek tepki verdi. Baba Paul Addison, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
"DAHA MUTLU"
Yerel medyaya konuşan baba, "Bu işitme cihazlarını kullandıktan sonra bebeğimiz daha uyanık, daha mutlu. Bu kesinlikle keyif verici" dedi.
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