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İşitme engelli bebek, özel cihaz sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
İŞİTME ENGELLİ BEBEK İLK KEZ ANNESİNİN SESİNİ DUYDU

’de doğuştan işitme engelli 4 aylık bebek Georgina Addison, özel bir işitme cihazı sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu. Babasının sosyal medyada paylaştığı görüntüler, bebeğin mutlu anlarını gözler önüne serdi.

'nin Harrogate kentinde eylül ayında doğuştan işitme engelli olarak hayata gelen Georgina'ya özel işitme cihazı takıldı. Dört ayın sonunda ilk kez annesinin sesini duyan Georgina, annesinin 'Merhaba' demesine gülerek tepki verdi. Baba Paul Addison, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"DAHA MUTLU"

Yerel medyaya konuşan baba, "Bu işitme cihazlarını kullandıktan sonra bebeğimiz daha uyanık, daha mutlu. Bu kesinlikle keyif verici" dedi.

İşitme engelli bebek, özel cihaz sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu İŞİTME ENGELLİ BEBEK, ÖZEL CİHAZ SAYESİNDE İLK KEZ ANNESİNİN SESİNİ DUYDU

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