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AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
AA FOTO MUHABİRİ MUSTAFA YALÇIN'IN VURULMA ANI

'daki emeklilik reformu protestolarında dün polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı.

(AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, 'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı AA FOTO MUHABİRİ MUSTAFA YALÇIN'IN VURULMA ANI

KANLAR İÇİNDE KALDI

Gösterileri yakından takip eden foto muhabiri Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı.

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı ise kameralara yansıdı.

Paris'te polisin attığı gaz kapsülü AA foto muhabirini yaraladı PARİS'TE POLİSİN ATTIĞI GAZ KAPSÜLÜ AA FOTO MUHABİRİNİ YARALADI

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