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Türkiye-Libya anlaşması İsrail'i rahatsız etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat, yönetiminde rahatsızlığa neden oldu.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, 'nin Akdeniz'de attığı son adımların İsrail tarafından "endişeyle takip edildiği" belirtildi.

TÜRKİYE'YE KARŞI SAF TUTTUTLAR!

İsrail'in ile iş birliğine büyük önem verdiği ve Tel Aviv'in Atina yönetiminin yanında olduğu kaydedilen açıklamada, "Türkiye uluslararası deniz kanunlarını görmezden gelerek bölgede barış ve istikrarı tehlikeye atıyor. İsrail, Yunanistan'ın deniz yetki alanına tam destek verdiğini yinelemektedir ve bu hakları ihlal edecek her türlü girişimin karşısındadır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan münhasır bölge anlaşması ne anlama geliyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu? TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN "MÜNHASIR BÖLGE ANLAŞMASI" NE ANLAMA GELİYOR? TÜRKİYE HANGİ BÖLGELERDE SÖZ SAHİBİ OLDU?

TÜRKİYE-LÜBNAN ANLAŞMASI

Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.

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