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Ukrayna Dışişleri Bakanı Pristayko: Anahtarı komşumuz Türkiye'de

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.12.2019
UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI PRİSTAYKO: ANAHTARI KOMŞUMUZ TÜRKİYE'DE

Vladimir Pristayko, 'nun bölgesine odaklanması gerektiğini belirterek, "Karadeniz Bölgesi, NATO ve 'nin varlığı sayesinde güvende. Karadeniz Bölgesi'nin anahtarı komşumuz Türkiye'de." dedi.

Vladimir Pristayko, 'nin başkenti 'da katıldığı bir konferansta, 'nun, Avrupa'nın kuzeyi ve Baltık ülkelerine odaklandığını söyledi.

NATO'nun Bölgesi'ne yoğunlaşması gerektiğine vurgu yapan Pristayko, "Karadeniz Bölgesi, NATO ve 'nin varlığı sayesinde güvende. Karadeniz Bölgesi'nin anahtarı komşumuz Türkiye'de. Bu konuda NATO ile hemfikiriz. ve dünyanın diğer bölgeleri nedeniyle konsantrasyonumuzu kaybedecek olursak tek başına kalırız." diye konuştu.

Pristayko, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan NATO liderler zirvesinin 2008'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "10 sene geçti ve Ukrayna ile NATO'ya davet edilmedi. NATO'nun kararsızlığı, 'nın önce Gürcistan'a sonra da Ukrayna'ya saldırmasına neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pristayko ülkesinin, NATO'nun doğu sınırını koruduğunu ifade etti.

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