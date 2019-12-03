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Irak'ta ABD'li askerlerin bulunduğu üsse 5 roket atıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
IRAK'TA ABD'Lİ ASKERLERİN BULUNDUĞU ÜSSE 5 ROKET ATILDI

'ın batısındaki Enbar vilayetinde askerlerinin konuşlandığı üsse 5 roket atıldığı belirtildi. Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, askeri üste can kaybı ve hasar meydana gelmediği kaydedildi.

Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Enbar'daki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne 5 roket atıldı.

Açıklamada, askeri üste can kaybı ve hasar meydana gelmediği kaydedildi.

Ayn el-Esed Askeri Üssü'nde terör örgütü 'la mücadele eden Uluslararası Koalisyon Güçleri'nde görevli yaklaşık 5 bin Amerikan askeri bulunuyor.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle , Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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